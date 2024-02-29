Карраскаль назвал «Зенит» одной из лучших команд России

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль назвал «Зенит» одной из лучших команд страны.

«Зенит» — одна из лучших команд России. Там очень хорошие игроки, которые друг друга понимают, играют вместе уже много лет. У нас тоже хорошая команда, и мы, конечно, будем очень стараться выиграть в Санкт-Петербурге и пройти в следующую стадию. Хотел бы сказать, что РПЛ стала более конкурентной, уже нет такой большой разницы между командами и игроками. Нет такого, что есть только «Зенит». Есть команды, которые способны бороться за высшие места, за чемпионство», — приводит слова Карраскаля «РБ Спорт».

В первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» (1:0). Ответная встреча пройдет 13 марта в Санкт-Петербурге.