Суд Амстердама получил апелляцию Промеса

Апелляционный суд Амстердама подтвердил получение апелляции нападающего «Спартака» Квинси Промеса по делу о наркотиках.

«Мы получили эту апелляцию. Дата слушаний пока не определена», — приводит слова пресс-секретаря Мелиссы Зейлстры РИА «Новости».

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.

16 февраля появилась информация о том, что футболиста «Спартака» объявили в международный розыск.