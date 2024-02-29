Карасев рассудит матч «Зенит» — «Спартак»

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 19-го тура РПЛ.

Откроет тур матч «Ростова» и «Крылья Советов». Игра пройдет в пятницу, 1 марта. В субботу, 2 марта, «Зенит» примет «Спартак». Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

В воскресенье, 3 марта, «Динамо» сыграет с «Локомотивом». Матч рассудит Кирилл Левников.

1 марта (пятница)

«Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.

2 марта (суббота)

ЦСКА — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Александр Гвардис.

«Краснодар» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Арам Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мартынов.

«Ахмат» — «Урал»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Алексей Стипиди; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гончар.

3 марта (воскресенье)

«Пари НН» — «Факел»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Динамо» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.

«Балтика» — «Сочи»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков. На второй строчке «Зенит», у которого 36 очков. Замыкает тройку «Динамо» с 32 очками.

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