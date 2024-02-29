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29 февраля, 12:20

Карасев рассудит матч «Зенит» — «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 19-го тура РПЛ.

Откроет тур матч «Ростова» и «Крылья Советов». Игра пройдет в пятницу, 1 марта. В субботу, 2 марта, «Зенит» примет «Спартак». Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

В воскресенье, 3 марта, «Динамо» сыграет с «Локомотивом». Матч рассудит Кирилл Левников.

1 марта (пятница)

«Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.

2 марта (суббота)

ЦСКА — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Александр Гвардис.

«Краснодар» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Арам Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мартынов.

«Ахмат» — «Урал»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Алексей Стипиди; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гончар.

3 марта (воскресенье)

«Пари НН» — «Факел»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Динамо» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.

«Балтика» — «Сочи»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков. На второй строчке «Зенит», у которого 36 очков. Замыкает тройку «Динамо» с 32 очками.

Новости футбола РПЛ 2023/2024 — турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты

Источник: https://rfs.ru/news/219968
ФК Ахмат
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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