Карасев рассудит матч «Зенит» — «Спартак»
Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 19-го тура РПЛ.
Откроет тур матч «Ростова» и «Крылья Советов». Игра пройдет в пятницу, 1 марта. В субботу, 2 марта, «Зенит» примет «Спартак». Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.
В воскресенье, 3 марта, «Динамо» сыграет с «Локомотивом». Матч рассудит Кирилл Левников.
1 марта (пятница)
«Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.
2 марта (суббота)
ЦСКА — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Александр Гвардис.
«Краснодар» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Арам Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мартынов.
«Ахмат» — «Урал»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Алексей Стипиди; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.
«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гончар.
3 марта (воскресенье)
«Пари НН» — «Факел»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Андрей Бутенко.
«Динамо» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.
«Балтика» — «Сочи»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков. На второй строчке «Зенит», у которого 36 очков. Замыкает тройку «Динамо» с 32 очками.
Новости футбола РПЛ 2023/2024 — турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5