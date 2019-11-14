Карпов и Мияйлович пропустят матч «Крыльев Советов» против ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов и полузащитник команды Срджан Мийяилович пропустят матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА из-за перебора желтых карточек, сообщается на официальном сайте самарцев.

Также отмечается, что в тренировке по разным причинам не принимали участие Дмитрий Комбаров, Максим Канунников и Паул Антон, а на тренерском мостике во встрече с армейцами появится Миодраг Божович, отбывший трехматчевую дисквалификацию.