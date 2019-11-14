Карпов и Мияйлович пропустят матч «Крыльев Советов» против ЦСКА
22:18
Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов и полузащитник команды Срджан Мийяилович пропустят матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА из-за перебора желтых карточек, сообщается на официальном сайте самарцев.
Также отмечается, что в тренировке по разным причинам не принимали участие Дмитрий Комбаров, Максим Канунников и Паул Антон, а на тренерском мостике во встрече с армейцами появится Миодраг Божович, отбывший трехматчевую дисквалификацию.
«Крылья Советов» начали подготовку к матчу с ЦСКАhttps://t.co/mXOt2B3Vre— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) November 14, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
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