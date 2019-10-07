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Карпин заявил, что у «Ростова» появились свои «усы надежды»

09:02
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своем Instagram опубликовал фото полузащитника команды Данила Глебова. Он отметил, что у команды есть свои «усы надежды». Ранее «Ростов» в 12-м туре чемпионата России обыграл ЦСКА (3:1).

— Красавчики, Элдор Шомуродов и Хорен Байрамян, да и вся наша команда, своими голами в 4 прошедших играх подарили и нам «усы надежды», — написал Карпин в Instagram.

«Ростов» занимает второе место в чемпионате России, имея в активе 26 очков в 12 матчах.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

ЦСКА — Ростов

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https://www.instagram.com/p/B3Tjj-nlZkS

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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