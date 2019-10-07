Карпин заявил, что у «Ростова» появились свои «усы надежды»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своем Instagram опубликовал фото полузащитника команды Данила Глебова. Он отметил, что у команды есть свои «усы надежды». Ранее «Ростов» в 12-м туре чемпионата России обыграл ЦСКА (3:1).

— Красавчики, Элдор Шомуродов и Хорен Байрамян, да и вся наша команда, своими голами в 4 прошедших играх подарили и нам «усы надежды», — написал Карпин в Instagram.

«Ростов» занимает второе место в чемпионате России, имея в активе 26 очков в 12 матчах.

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