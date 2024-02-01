Карпин высказался о критике в адрес Прохина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свои слова об обороне команды в отсутствие Максима Осипенко и реакции на них защитника ростовчан Данилы Прохина.

«Я говорил, что оборона «Ростова» без Осипенко — катастрофа. Прохин признался, что ему было неприятно такое слышать. Не сильно ли душу молодежь? Мелехин — тоже молодежь, а по нему эти слова не бьют? Что мне нужно делать с Прохиным? По головке гладить? Если его задевают мои слова — его проблемы. Это футбол, конкуренция. Им за это деньги платят, на всякий случай», — приводит слова Карпина Sport24.

22-летний Прохин провел за ростовскую команду 15 игр во всех турнирах сезона-2023/24, результативных действий он не совершал.