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1 февраля, 21:03

Карпин высказался о критике в адрес Прохина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свои слова об обороне команды в отсутствие Максима Осипенко и реакции на них защитника ростовчан Данилы Прохина.

«Я говорил, что оборона «Ростова» без Осипенко — катастрофа. Прохин признался, что ему было неприятно такое слышать. Не сильно ли душу молодежь? Мелехин — тоже молодежь, а по нему эти слова не бьют? Что мне нужно делать с Прохиным? По головке гладить? Если его задевают мои слова — его проблемы. Это футбол, конкуренция. Им за это деньги платят, на всякий случай», — приводит слова Карпина Sport24.

22-летний Прохин провел за ростовскую команду 15 игр во всех турнирах сезона-2023/24, результативных действий он не совершал.

Источник: https://sport24.ru/football/news-617042-karpin-o-kritike-v-adres-prokhina-yesli-yego-zadevayut-moi-slova-yego-problemy-mne-yego-po-golovke-gladit
Валерий Карпин
Данила Прохин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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 6
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