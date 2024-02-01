Мостовой убежден, что Джикия может подписать контракт с любым российским клубом

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что защитник «Спартака» Георгий Джикия может пригодиться любой российской команде.

«Я оцениваю ситуацию так: Джикия спокойно может подписать контракт с любым российским клубом, если не получится со «Спартаком». Он будет нужен любой команде на несколько лет вперед. Не все зависит от футболиста, тем более у него заканчивается контракт. Джикия может спокойно выбирать. И правильно, что будет выбирать и решать по поводу своего будущего. Если не захочет остаться в «Спартаке», то уйдет. Любая команда его подпишет», — цитирует Мостового Betonmobile.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» обсудит будущее Джикии в начале февраля.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 9 матчей за «Спартак» в РПЛ и FONBET Кубке России, не отличившись результативными действиями. Он не появился на поле в 10 последних матчах команды перед наступлением зимней паузы.