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1 февраля, 21:48

Мостовой убежден, что Джикия может подписать контракт с любым российским клубом

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что защитник «Спартака» Георгий Джикия может пригодиться любой российской команде.

«Я оцениваю ситуацию так: Джикия спокойно может подписать контракт с любым российским клубом, если не получится со «Спартаком». Он будет нужен любой команде на несколько лет вперед. Не все зависит от футболиста, тем более у него заканчивается контракт. Джикия может спокойно выбирать. И правильно, что будет выбирать и решать по поводу своего будущего. Если не захочет остаться в «Спартаке», то уйдет. Любая команда его подпишет», — цитирует Мостового Betonmobile.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» обсудит будущее Джикии в начале февраля.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 9 матчей за «Спартак» в РПЛ и FONBET Кубке России, не отличившись результативными действиями. Он не появился на поле в 10 последних матчах команды перед наступлением зимней паузы.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-schitaet-chto-dzhikiya-mozhet-podpisat-kontrakt-s-lyubyim-rossiyskim-klubom
Александр Мостовой
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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