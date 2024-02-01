Семак оценил соперников «Зенита» по Кубку равноправия

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о соперниках команды по Кубку равноправия.

Кубок равноправия — товарищеский турнир, который проходит в Катаре с 1 по 13 февраля. Помимо «Зенита» в нем примут участие «Сантос» (Бразилия), «Шанхай Шэньхуа» (Китай) и «Аль-Духаиль» (Катар).

«Соперники разноплановые. Нам предстоит встретиться с чемпионом Катара, с командой из Китая, которую возглавляет Леонид Викторович Слуцкий. Думаю, это достаточно интересные соперники, не говоря уже о «Сантосе». Все команды — со своим игровым почерком, и нам будет очень интересно узнать что-то новое и посмотреть разные стили разных команд из разных регионов мира», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

«Зенит» проведет первый матч на Кубке равноправия 5 февраля. Сине-бело-голубые сыграют с «Аль-Духаилем».