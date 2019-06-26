Карпин видит в лимите только один плюс

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции перед стартом Кубка Париматч Премьер прокомментировал новый формат лимита на легионеров.

Сегодня, 26 июня на заседании исполкома РФС было принято решение о введении лимита по схеме "8+17" с сезона-2020/21.

– Хочу поблагодарить организаторов, – сказал Карпин. – Мы участвовали на турнире в Катаре, получили приглашение в Австрию. Интересный турнир был в Катаре, сейчас тоже пройдет в интересной борьбе и на пользу

– Ваше отношение к лимиту "8+17"?

– Слово "лимит" мне уже не нравится. Плюсов особо не вижу. Хотя в заявке теперь 8+17, и не надо думать, могу ли я выставить кого-то из легионеров. Теперь не смогу с этим ошибиться. Это единственный плюс, который я вижу. (Гоша Чернов)

Согласно схеме "8+17", в заявке команды на сезон не может быть больше восьми иностранных футболистов, при этом все они смогут находиться на поле одновременно. В чемпионате России-2019/20 будет действовать прежняя схема – "6+5" (применяется с сезона-2014/15), по которой на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров, при этом число зарубежных игроков в заявке не ограничивается.

Легионером в чемпионате России считается футболист, который не имеет права выступать за сборную России. При этом действие лимита на легионеров не распространяется на игроков из Белоруссии.​

Регламент и календарь игр турнира в Австрии