Карпин: «Смогли вытерпеть. Доволен результатом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» подвел итоги встречи.

— За счет чего выиграли? За счет желания, концентрации. Не могу сказать, что игра была фееричной, — отметил Карпин в эфире «Матч Премьер». — Было много борьбы, соперник здорово прессингует, высокая интенсивность. Мы вытерпели, использовали то немногое, что было. Бывают такие игры, когда надо терпеть.

Тренер никогда не должен быть доволен. Понятно, что можно было сделать что-то лучше. В целом доволен результатом. Пытались выполнять то, что тренировали. Что-то получалось, что-то нет, но это нормально.