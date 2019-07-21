Карпин признался, что не думает о возвращении в "Спартак"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин не думает о возвращении в "Спартак". 50-летний специалист возглавлял красно-белых с 2009 по 2012-й и с 2012-го по 2014 года.

– На товарищеском турнире в Австрии вы абсолютно нормально общались с Федуном. Вопросов друг к другу больше нет?

– А какие они сейчас вообще могут быть?

– То есть, допускаете, что когда-нибудь снова возглавите "Спартак"?

– Вообще об этом не думаю. Таких мыслей нет.

– Это сейчас. А в будущем?

– Так там и кирпич на голову может упасть. Следует думать о настоящем. В футболе, к сожалению или к счастью, нет ни вчера, ни завтра – только сегодня, следующий матч и все. Что было вчера, даже если в соперниках "Спартак", через два дня все забудут. (Вячеслав Короткин)

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