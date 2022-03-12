Николсон: «Сейчас в Москве светит фейковое солнце. Оно яркое, но совсем не согревает!»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал о том, какие достопримечательности посетил в Москве и поделился мнением о погоде в России.

«Я был на Красной площади, еще пару раз выбирался в центр города. Россия, конечно, холодная страна. Но любые разговоры об этом будут звучать как оправдание. Так что стараюсь мыслить позитивно. Даже несмотря на то, что сейчас в Москве светит фейковое солнце. Оно яркое, но совсем не согревает!» — цитирует Николсона пресс-служба команды.

Футболист перешел в «Спартак» в декабре 2021 года, подписав контракт до 2026 года.