Карпин — о матче с «Пари НН»: «Мы решили выпустить на этом поле футболистов помощнее, навязать больше борьбы»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал матч 16-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:0).

«Все время хотели улучшить позицию. На этом поле при такой обороне соперника улучшать смысла нет. Хуже будет, поэтому какие-то корректировки и подсказки сделали в перерыве. Добавили агрессии с точки зрения атаки.

Мы решили выпустить на этом поле футболистов помощнее, навязать больше борьбы не у наших ворот, а именно там впереди», — сказал Карпин на пресс-конфереции.

После 16 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Нижний Новгород» идет на 9-й строчке, имея в активе на одно очко больше.