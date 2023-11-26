Булыкин объяснил поражение «Краснодара» от «Урала» в матче РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на поражение «Краснодара» от «Урала» (1:3) в 16-м туре РПЛ.

«Несильная скамейка запасных — один из факторов. Второй — не стабильная игра и отсутствие таких мощных игроков, как в других клубах РПЛ. Не думаю, что «Краснодар» надолго задержится в тройке. Там преследователи все московские клубы, которые после зимней паузы буду выглядеть очень хорошо. Если «Краснодар» собирается на что-то претендовать, но нужно расширить скамейку хорошими трансферами и подготовиться к весне», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Из-за поражения «Уралу» «быки» упустили лидерство в РПЛ и на данный момент на 1 очко отстают от «Зенита». В 17-м туре «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург». Матч пройдет 3 декабря.