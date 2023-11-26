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Сегодня, 22:48

Булыкин объяснил поражение «Краснодара» от «Урала» в матче РПЛ

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на поражение «Краснодара» от «Урала» (1:3) в 16-м туре РПЛ.

«Несильная скамейка запасных — один из факторов. Второй — не стабильная игра и отсутствие таких мощных игроков, как в других клубах РПЛ. Не думаю, что «Краснодар» надолго задержится в тройке. Там преследователи все московские клубы, которые после зимней паузы буду выглядеть очень хорошо. Если «Краснодар» собирается на что-то претендовать, но нужно расширить скамейку хорошими трансферами и подготовиться к весне», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Из-за поражения «Уралу» «быки» упустили лидерство в РПЛ и на данный момент на 1 очко отстают от «Зенита». В 17-м туре «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург». Матч пройдет 3 декабря.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11336588-bulykin-obyasnil-neozhidannoe-porazhenie-krasnodara-v-matche-s-uralom-v-rpl.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 1 : 0
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 1 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
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Спартак

 12 1 3
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