Защитник «Спартака» Бабич: «Жаль, что не выиграли Суперкубок»

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич на русском языке на тренировке ответил на вопросы журналистов о поражении матче с «Зенитом» (1:1, пенальти 2:4) за Суперкубок России, задачах на сезон и возможном трансфере полузащитника Эсекьеля Барко.

— Очень жаль, что мы не выиграли Суперкубок. Мы бились до последних минут. Но не получилось. Надо нам сейчас смотреть вперед. Задачи на сезон? Когда играешь за «Спартак», каждый сезон важно побеждать в каждом матче. Если хотим биться за чемпионство, мы должны побежать в каждой игре. «Спартак» — претендент на титул? Когда играешь за «Спартак», есть давление. Каждая игра важна. Каждая победа важная. Не хочу говорить, главный ли претендент на титул «Спартак», потому что мы должны быть претендентом каждый год. Барко? Это вопрос к Барко. Я надеюсь, он останется с нами», — сказал Бабич.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» обыграл новичка лиги «Родину» (3:0). В воскресенье, 2 августа, красно-белые во 2-м туре сыграют с «Ахматом» на выезде.