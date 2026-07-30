Касерес — о возвращении с ЧМ-2026: «Перестал слышать свою фамилию. Все время шутят: «Мбаппе, Мбаппе»

Защитник «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» высказался о возвращении в расположение клуба после чемпионата мира-2026.

— Как тебя встретили одноклубники?

— С первой же секунды, как партнеры увидели меня, я перестал слышать свою фамилию. Все время шутят: «Мбаппе, Мбаппе».

Парагвай на ЧМ-2026 в 1/8 финала турнира проиграл Франции со счетом 0:1. Касерес на чемпионате мира сыграл 5 матчей и не отметился результативными действиями.