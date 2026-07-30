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Касерес — о возвращении с ЧМ-2026: «Перестал слышать свою фамилию. Все время шутят: «Мбаппе, Мбаппе»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» высказался о возвращении в расположение клуба после чемпионата мира-2026.

— Как тебя встретили одноклубники?

— С первой же секунды, как партнеры увидели меня, я перестал слышать свою фамилию. Все время шутят: «Мбаппе, Мбаппе».

Хуан Касерес и&nbsp;Килиан Мбаппе.Хуан Касерес: «Мбаппе пытался меня спровоцировать. Спрашивал: «Ты навсегда со мной? Может, поцелуешь?»

Парагвай на ЧМ-2026 в 1/8 финала турнира проиграл Франции со счетом 0:1. Касерес на чемпионате мира сыграл 5 матчей и не отметился результативными действиями.

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Хуан Касерес

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