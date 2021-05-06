Караваев рассказал, как в «Зените» отреагировали на появление скандального видео с Дзюбой
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал, как в команде отреагировали на появление скандального видео с участием Артема Дзюбы.
— Как в «Зените» отреагировали на ноябрьский инцидент с видео, когда Дзюбу отцепили от сбора национальной команды, а в клубе — причем до сих пор — лишили капитанской повязки?
— В такой момент человека надо поддержать, и мы всей командой это сделали. Думаю, вы помните, как на следующий день после той ситуации Артем забил победный мяч «Краснодару», после чего вся команда подбежала к нему и праздновала этот гол. Если честно, Дзюба — человек очень сильный. Когда возникает такая история с резонансом на всю страну, а человек меньше, чем через сутки забивает в важнейшем матче...
(Игорь Рабинер)
Полностью интервью с Вячеславом Караваевым читайте на сайте «СЭ»
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