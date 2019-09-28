Караваев не стал комментировать игру «Зенита» в атаке в матче с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев после поражения от «Локомотива» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата России отказался комментировать неудачную игру команды в атаке, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

— Обидно: забили гол, но его отменили, — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита». — Ничего не поделаешь — это правила игры. Остается только работать и показывать свой футбол в следующих играх.

Беззубая игра «Зенита» в атаке? Мне тяжело сказать: разберем игру с командой и будем думать.

«Локомотив» перехватил инициативу? Сложно сказать. Нужно посмотреть игру, проанализировать ошибки и двигаться дальше.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, обзоры матчей