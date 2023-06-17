Карасев о поддержке арбитров: «Если что-то хорошо, я сразу пишу. Некоторые ребята могут включить телефон в перерыве»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал «СЭ» о поддержке судей во время матчей.

— Самое сложное решение в этом сезоне?

— Не могу назвать, потому что было очень много топовых матчей, решений, удалений, пенальти, как обычно. Что-то одно выделить сложно.

— У Кукуляка в матче «Зенита» и «Динамо» была ошибка после сложного решения о назначении пенальти. Как-то поддерживаете других судей во время этой волны, которая идет из народа?

— Мы все друг друга поддерживаем. Просто кто-то с кем-то ближе. Если я смотрю матч по телевизору и что-то не то, я никогда не напишу, потому что понимаю, что есть какой-то нюанс. Зачем человеку писать: «Держись, все нормально, что-то не то». Если что-то хорошо, я прямо сразу онлайн пишу, чтобы поддержать. Некоторые ребята могут включить телефон в перерыве. Условно папа или друг, который разбирается, сразу может поддержать. Это придает сил и уверенности на второй тайм. Я всегда отключаю телефон и только после матча включаю. Мне пишут: «Молодец, Серег, супер! Всем привет передавай. Классно отсудили все моменты». Если так три-четыре человека напишут, понятно, что все нормально. Хотя я и сам это понимаю, потому что могу быстро оценить свою работу.

Ранее Карасев рассказал об особенностях переговоров судей в поле и ВАР во время матчей.