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Судейство

Сегодня, 12:25

Карасев о поддержке арбитров: «Если что-то хорошо, я сразу пишу. Некоторые ребята могут включить телефон в перерыве»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал «СЭ» о поддержке судей во время матчей.

— Самое сложное решение в этом сезоне?

— Не могу назвать, потому что было очень много топовых матчей, решений, удалений, пенальти, как обычно. Что-то одно выделить сложно.

— У Кукуляка в матче «Зенита» и «Динамо» была ошибка после сложного решения о назначении пенальти. Как-то поддерживаете других судей во время этой волны, которая идет из народа?

— Мы все друг друга поддерживаем. Просто кто-то с кем-то ближе. Если я смотрю матч по телевизору и что-то не то, я никогда не напишу, потому что понимаю, что есть какой-то нюанс. Зачем человеку писать: «Держись, все нормально, что-то не то». Если что-то хорошо, я прямо сразу онлайн пишу, чтобы поддержать. Некоторые ребята могут включить телефон в перерыве. Условно папа или друг, который разбирается, сразу может поддержать. Это придает сил и уверенности на второй тайм. Я всегда отключаю телефон и только после матча включаю. Мне пишут: «Молодец, Серег, супер! Всем привет передавай. Классно отсудили все моменты». Если так три-четыре человека напишут, понятно, что все нормально. Хотя я и сам это понимаю, потому что могу быстро оценить свою работу.

Ранее Карасев рассказал об особенностях переговоров судей в поле и ВАР во время матчей.

Футбол
РПЛ
Сергей Карасев (судья)
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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