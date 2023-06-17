Карасев о поддержке арбитров: «Если что-то хорошо, я сразу пишу. Некоторые ребята могут включить телефон в перерыве»
Российский арбитр Сергей Карасев рассказал «СЭ» о поддержке судей во время матчей.
— Самое сложное решение в этом сезоне?
— Не могу назвать, потому что было очень много топовых матчей, решений, удалений, пенальти, как обычно. Что-то одно выделить сложно.
— У Кукуляка в матче «Зенита» и «Динамо» была ошибка после сложного решения о назначении пенальти. Как-то поддерживаете других судей во время этой волны, которая идет из народа?
— Мы все друг друга поддерживаем. Просто кто-то с кем-то ближе. Если я смотрю матч по телевизору и что-то не то, я никогда не напишу, потому что понимаю, что есть какой-то нюанс. Зачем человеку писать: «Держись, все нормально, что-то не то». Если что-то хорошо, я прямо сразу онлайн пишу, чтобы поддержать. Некоторые ребята могут включить телефон в перерыве. Условно папа или друг, который разбирается, сразу может поддержать. Это придает сил и уверенности на второй тайм. Я всегда отключаю телефон и только после матча включаю. Мне пишут: «Молодец, Серег, супер! Всем привет передавай. Классно отсудили все моменты». Если так три-четыре человека напишут, понятно, что все нормально. Хотя я и сам это понимаю, потому что могу быстро оценить свою работу.
Ранее Карасев рассказал об особенностях переговоров судей в поле и ВАР во время матчей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9