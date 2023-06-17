Ионов подвел итоги минувшего сезона РПЛ для «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов подвел итоги прошедшего футбольного сезона.
«Итоги сезона для «Краснодара»? Команда проделала большой путь. Через Путь регионов дошла до Суперфинала. Считаю, что это был хороший отрезок сезона. Были игры через два дня на третий — постоянно матчи. Но не получился заключительный рывок», — приводит слова Ионова «Чемпионат».
По итогам сезона-2022/23 «быки» заняли 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков за 30 туров.
В финале FONBET Кубка России «Краснодар» в финале ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9