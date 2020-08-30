РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Карасев показал красную карточку Мусаеву после матча «Краснодар» — «Ростов»

21:58
Мурад Мусаев. Фото ФК «Урал»
Мурад Мусаев. Фото ФК «Урал»
Теги:

Арбитр Сергей Карасев удалил главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева после финального свистка встречи 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

36-летний российский специалист подошел к судье после игры, что-то сказал Карасева и похлопал. После этого арбитр показал красную карточку Мусаеву.

«Краснодар» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 10 баллов и 6-я строчка.

Краснодар — Ростов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 49944
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир