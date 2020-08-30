Карасев показал красную карточку Мусаеву после матча «Краснодар» — «Ростов»
21:58
Арбитр Сергей Карасев удалил главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева после финального свистка встречи 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
36-летний российский специалист подошел к судье после игры, что-то сказал Карасева и похлопал. После этого арбитр показал красную карточку Мусаеву.
«Краснодар» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 10 баллов и 6-я строчка.
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