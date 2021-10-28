Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначениях арбитров на матчи 13-го тура Тинькофф РПЛ.

Главный арбитром центральной встречи тура между «Зенитом» и «Динамо» назначен Сергей Карасев. Ассистенты судьи — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Ян Бобровский. ВАР — Виталий Мешков. АВАР — Николай Богач.

Игра «Зенит» — «Динамо» состоится 29 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Другие назначения на тур:

30 октября (суббота)

«Рубин» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Егор Болховитин.

«Спартак» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Алексей Лунев.

«Краснодар — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Денис Березнов.

«Нижний Новгород» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Арам Петросян.

31 октября (воскресенье)

«Уфа» — «Ахмат»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Варанцо Петросян; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Алексей Матюнин; АВАР — Алексей Стипиди.

«Арсенал» — «Сочи»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Илья Елеференко.

«Химки» — «Урал»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Андрей Образко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Дмитрий Чельцов.