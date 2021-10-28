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Агент Вагнера прокомментировал информацию о возможном возвращении бразильца в ЦСКА

11:13
Вагнер Лав. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вагнер Лав. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент бразильского форварда «Кайрата» Вагнера Лава Эвандро Феррейра прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в московский ЦСКА, за который тот выступал с 2004-го по 2012-й и в 2013 годах.

Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил в своем твиттере, что Вагнер рассчитывает подписать контракт с ЦСКА на полгода. В противном случае он уедет завершать карьеру в Бразилию.

«Контракт с «Кайратом» действует до декабря. Будет ли он продлен, и что будет дальше, пока неизвестно. Вагнер питает большую нежность к России. Однако пока он футболист «Кайрата», и мы не ведем переговоры ни с одним клубом. Что будет дальше — увидим», — сказал Феррейра «СЭ».

В нынешнем сезоне на счету 37-летнего форварда 13 голов в 34 матчах.

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Артем Калинин все материалы автора

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