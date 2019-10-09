На заседании бюро исполкома РФС было принято решение об утверждении кандидатов от России в список арбитров ФИФА на 2020-й год.

Судьи (мужчины): Сергей Карасев, Алексей Еськов, Сергей Иванов, Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Кирилл Левников, Алексей Матюнин и Владимир Москалев.

Ассистенты судьи (мужчины): Игорь Демешко, Максим Гаврилин, Алексей Лунев, Дмитрий Мосякин, Валерий Данченко, Антон Аверьянов, Роман Усачев, Алексей Воронцов, Дмитрий Сафьян, Егор Болховитин.

Судьи (женщины): Анастасия Пустовойтова, Марина Крупская, Вера Опейкина, Александра Пономарева.

Ассистенты судьи (женщины): Екатерина Курочкина, Юлия Петрова, Сабина Валиева, Екатерина Чернова, Екатерина Козырева, Яна Елеференко.