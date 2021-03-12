Карапетян назвал позором России ситуацию с «Тамбовом»

Бывший нападающий «Тамбова» Александр Карапетян назвал позором происходящее с клубом из-за финансовых проблем.

«Если честно, ситуация с «Тамбовом» — это позор России. Насколько я знаю, такое происходит в российском футболе не в первый раз. Мне рассказывали случаи, как клубы закрывались, а футболисты не получали деньги. У меня мало опыта игры и жизни в России, но я уверен, что «Тамбов» — не последняя такая команда», — приводит Metaratings слова Карапетяна.

Форвард рассказал, что в клубе ему не нравилось больше всего.

«Меня больше всего раздражало, что каждые семь дней обещали начать выплаты со следующей недели. Я постоянно говорил Худякову, чтобы он не давал надежду ребятам. Скажи открытым текстом, что есть проблемы, деньги взять неоткуда. Нет, все равно начиналось, что через несколько дней 100% оплатят долги. Такие вещи происходили, но я не буду сейчас жаловаться и все пересказывать. Я не боюсь, но уже хочется поскорее все забыть о «Тамбове». Сейчас нас объединяет только то, что мы все вместе ждем наши деньги. Клуб на всем экономил, это были самые плохие 6 месяцев моей футбольной жизни», — добавил Карапетян.

Карапетян выступал за «Тамбов» с августа 2020 года. В феврале 33-летний армянин расторг контракт с российским клубом и перешел в «Арарат-Армения».

В начале февраля 2021 года «Тамбов» подал иск о банкротстве. Сумма исковых требований клуба составила около 300 миллионов рублей. 5 марта стало известно, что клуб получил от РПЛ часть средств в размере 51 миллиона рублей для погашения долгов.

После 21-го тура «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в активе 13 очков.