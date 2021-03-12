Хоркина отреагировала на падение России в рейтинге УЕФА

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала падение российских клубов в рейтинге коэффициентов УЕФА на 8-ю позицию.

«Не надо говорить, что раз мы опустились на 8-е место в рейтинге УЕФА, надо сразу отбирать деньги у футбола. По моему мнению, мы не должны бездумно выдергивать финансы из одного вида спорта в другой. Спорт выше достижений, он бывает и со взлетами, и с падениями. Нужно грамотно и ежедневно работать над популярностью и зрелищностью всех видов спорта, которые развиваются сегодня и в будущем появятся в Российской Федерации.

Нужно вдумчиво распределять как финансовое, так и нужное внимание всем видам спорта, которые культивируются в России. Мне, конечно, хочется, чтобы больше уделялось внимания, особенно со стороны СМИ, такому медалеемкому виду спорта, как спортивная гимнастика. 14 комплектов наград разыгрывается. Кстати, сейчас проходит в Пензе Чемпионат России, буквально одно из крайних отборочных соревнований к Олимпийскими играм. Я не против услышать об этом на федеральном канале!" — сказала Хоркина «СЭ».

Светлана Хоркина считает, что нельзя просто взять финансовые ресурсы и куда-то в другое место перекинуть — это кидание из одной стороны в другую. Вместо этого нужно грамотно, вдумчиво, не ущемляя ни тот, ни другой вид спорта распределить финансы, и в то же время посмотреть, насколько доступен тот или иной вид спорта для массовости, для детей.

«Наша государственная задача — оздоровить нацию. Для меня базовый вид спорта — это спортивная гимнастика. После нескольких лет в ней можно идти в футбол или в другой вид спорта. Хотелось бы, чтобы и у спортивной гимнастики не было отбоя от рекламодателей, чтобы она вернула свою зрелищность, популярность, чтобы забиты были до отказа Дворцы спорта и люди сидели на лестницах. Нужно все-таки помнить, что без оздоровления нации, без детско-юношеского спорта не будет тех, кто играет на международных спортивных полях, аренах, залах», — добавила Хоркина.

Победа «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы принесла в четверг Голландии два зачетных очка и 0,4 балла. Таким образом, ее коэффициент в этом сезоне составил 8,400 балла, а по сумме последних пяти сезонов — 38,400. У России — 38,382 балла. Впервые с сезона 2012/2013 Россия выпала из топ-7 ведущих ассоциаций в рейтинге УЕФА.

(Екатерина Звенигородская)