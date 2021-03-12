Лев Лещенко ожидает ничейного результата в дерби со «Спартаком»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от матча 22 тура Тинькофф РПЛ против московского «Спартака».

«Один из важнейших матчей в стране. Команды достаточно нестабильные — то выигрывают у хороших команд, то проигрывают аутсайдерам. Пока не все налажено. «Динамо» мне видится более организованным коллективом несмотря на то, что «Спартак» последнюю игру выиграл с крупным счетом. Две команды, которые находятся в поиске, он ищут новые подходы и футбольные форматы», — сказал Лещенко «СЭ».

Также народный артист похвалил бело-голубых за большое количество молодых игроков в составе команды.

«Это приветствуется. Шварц дает возможность ребятам проявить себя. Мы иногда с Черчесовым смотрим футбол вместе, он обращает внимание на молодежь. «Динамо» по энергетике сейчас очень хорошо выглядит. Единственное — не блещут результативностью. Хотя в матче с «Тамбовом» оба тайма играли с напором и энергией. Думаю, исход этого матча, скорее всего, будет ничейный. Все на кону стоит у «Спартака», борются за Лигу Чемпионов, а «Динамо» может осилить еврокубки. Завтра пойду на стадион смотреть этот матч», — добавил Лещенко.

Матч состоится 13 марта на «ВТБ Арене» в 19:00 по московскому времени.

После 21 тура чемпионата России бело-голубые расположились на 5 месте с 36 очками, а «Спартак» с 38 очками идет на 3 месте.

(Сергей Федоров)