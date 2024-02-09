Смородская заявила, что хотела бы видеть Джикию в «Локомотиве»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Хотела бы я видеть Джикию в «Локомотиве»? Да, однозначно. Георгий — качественный защитник, он точно не помешает «Локомотиву». Да и любой другой команде РПЛ он будет полезен», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

5 февраля агент Джикии Вадим Шпинев, заявил, что контракт игрока со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.

После 18 туров красно-белые с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.