Капитан «Торпедо» Самсонов уверен, что его команде хватит сил, чтобы остаться в РПЛ

Защитник и капитан «Торпедо» Артем Самсонов считает, что его команда сможет сохранить место в РПЛ по итогам сезона.

«Для того, чтобы остаться в РПЛ, нам надо выигрывать. Конечно, у нас есть для этого силы — зимой наберем кондиции, хорошо подготовимся и, я думаю, все должно получиться. Будем делать все возможное для этого», — приводит «РБ Спорт» слова Самсонова.

После 17 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 6 очками в 17 матчах.