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Сегодня, 15:29

Жоаозиньо выразил желание сыграть в ретроматче

Зарина Халимхонова
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Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» выразил желание сыграть в ретроматче.

«В РПЛ мне будет уже тяжело вернуться. Если меня позовут сыграть в матче легенд, то почему нет? Всегда рад вернуться в Россию», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

35-летний футболист выступает за «Бразильенсе» с января 2024 года. Он провел 12 матчей за бразильскую команду и забил 3 гола. Ранее Жоаозиньо играл в РПЛ за «Сочи», «Динамо» и «Краснодар». В 2016 году он получил российское гражданство.

Жоаозиньо
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Сочи
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