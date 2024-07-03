Жоаозиньо выразил желание сыграть в ретроматче

Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» выразил желание сыграть в ретроматче.

«В РПЛ мне будет уже тяжело вернуться. Если меня позовут сыграть в матче легенд, то почему нет? Всегда рад вернуться в Россию», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

35-летний футболист выступает за «Бразильенсе» с января 2024 года. Он провел 12 матчей за бразильскую команду и забил 3 гола. Ранее Жоаозиньо играл в РПЛ за «Сочи», «Динамо» и «Краснодар». В 2016 году он получил российское гражданство.