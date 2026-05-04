Акинфеев поблагодарил Челестини за совместную работу в ЦСКА: «Спасибо за Суперкубок и яркие матчи!»

Капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к Фабио Челестини, который покинул пост главного тренера команды.

В понедельник, 4 мая, московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом по соглашению сторон. Челестини возглавлял ЦСКА с лета 2025 года. В первом матче под его руководством армейцы победили «Краснодар» (1:0) и выиграли Суперкубок России.

«Спасибо, Мистер! Хочу поблагодарить Фабио и весь тренерский штаб за работу. Спасибо, что приняли команду в непростой момент, спасибо за Суперкубок, спасибо за яркие матчи! И удачи в дальнейшем», — написал Акинфеев в своем Telegram-канале.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

Московская команда с 45 очками занимает шестое место в таблице чемпионата России сезона-2025/26. В двух заключительных турах РПЛ армейцы сыграют с «Пари НН» и «Локомотивом». 6 мая красно-синие также проведут матч против «Спартака» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

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