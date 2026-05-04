Челестини попрощался с игроками ЦСКА: «Мы отдали все, что могли. Этого было недостаточно»
Швейцарец Фабио Челестини, покинувший пост главного тренера ЦСКА, обратился с прощальными словами к игрокам команды.
В понедельник, 4 мая, московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом по соглашению сторон. Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.
«Очевидно, что день не самый хороший. Мы отдали все, что могли. Этого не было достаточно. Я уже несколько недель назад вам говорил, что, возможно, нам не удалось убедить вас в достаточной мере, что все было возможным для нас. Я продолжаю думать, что мы все равно могли достичь наших целей. Если это не оказалось возможным, то это наша ответственность. В такие тяжелые моменты если кто и должен уходить, так это тренер, поэтому мы уходим, но сохраняем в памяти прекрасные моменты. Я бы хотел поблагодарить вас за работу, за все, что вы дали, и пожелать вам всего наилучшего в оставшихся матчах», — сказал Челестини на видео, опубликованном пресс-службой армейцев.
Тренер также поблагодарил генерального директора ЦСКА Романа Бабаева за доверие и отметил, что его отношения с руководством всегда строились на взаимоуважении.
Под руководством Челестини ЦСКА выиграл Суперкубок России в 2025 году.
Московская команда с 45 очками занимает шестое место в таблице чемпионата России сезона-2025/26. В двух заключительных турах РПЛ армейцы сыграют с «Пари НН» и «Локомотивом». 6 мая красно-синие также проведут матч против «Спартака» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
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14
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|3
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15
|Факел
|3
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16
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|Оренбург – Локомотив
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|Ростов – Рубин
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|20:45
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|- : -
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|Зенит – Динамо
|- : -
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|Кр. Советов – Динамо Мх
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|Балтика – Спартак
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Максим Глушенков
Зенит
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Никита Кривцов
Краснодар
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Артур Гарибян
Родина
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Динамо
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Балтика
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Андрей Лангович
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Илья Рожков
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Эгаш Касинтура
Ахмат
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Максим Савельев
Оренбург
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