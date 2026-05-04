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4 мая, 13:00

Челестини попрощался с игроками ЦСКА: «Мы отдали все, что могли. Этого было недостаточно»

Алина Савинова

Швейцарец Фабио Челестини, покинувший пост главного тренера ЦСКА, обратился с прощальными словами к игрокам команды.

В понедельник, 4 мая, московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом по соглашению сторон. Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

«Очевидно, что день не самый хороший. Мы отдали все, что могли. Этого не было достаточно. Я уже несколько недель назад вам говорил, что, возможно, нам не удалось убедить вас в достаточной мере, что все было возможным для нас. Я продолжаю думать, что мы все равно могли достичь наших целей. Если это не оказалось возможным, то это наша ответственность. В такие тяжелые моменты если кто и должен уходить, так это тренер, поэтому мы уходим, но сохраняем в памяти прекрасные моменты. Я бы хотел поблагодарить вас за работу, за все, что вы дали, и пожелать вам всего наилучшего в оставшихся матчах», — сказал Челестини на видео, опубликованном пресс-службой армейцев.

Тренер также поблагодарил генерального директора ЦСКА Романа Бабаева за доверие и отметил, что его отношения с руководством всегда строились на взаимоуважении.

Под руководством Челестини ЦСКА выиграл Суперкубок России в 2025 году.

Московская команда с 45 очками занимает шестое место в таблице чемпионата России сезона-2025/26. В двух заключительных турах РПЛ армейцы сыграют с «Пари НН» и «Локомотивом». 6 мая красно-синие также проведут матч против «Спартака» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Фабио Челестини.Официально: Челестини уволен из ЦСКА. Контракт расторгли за два дня до дерби со «Спартаком» в Кубке

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Фабио Челестини
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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