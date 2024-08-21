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Капитан «Факела» Квеквескири: «Будем бороться за большее, чем сохранение прописки в РПЛ»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал о задачах команды на сезон-2024/25.

«Будем ли мы бороться за что-то большее, чем сохранение прописки в РПЛ? Конечно. Это даже не обсуждается. Мы не опустим рук, продолжим бороться. Кроме того, игра в футбол — лучшее, что мы умеем делать в жизни. Это наша работа, любимое дело. Лучшее, что есть у нас в жизни. У нас в стране процентов 80 людей ходят на работу, чтобы просто заработать, а мы счастливые люди — работа и любимое дело одно и то же. Опускать руки в такой ситуации, в которой мы оказались, могут только слабые люди. А у нас в команде таких нет», — приводит «РБ Спорт» слова Квеквескири.

После 5 туров чемпионата России-2024/25 «Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 1 очком.

Источник: РБ Спорт
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«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
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ЦСКА – Акрон
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Зенит – Спартак
 - : -
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Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
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 - : -
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