Сегодня, 14:34

Акинфеев — о возвращении Чалова в ЦСКА: «Он хочет остаться в Европе»

Алина Савинова

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда ПАОКа Федора Чалова в московскую команду.

По словам голкипера, Чалов хочет выступать в Европе.

«Может ли Чалов вернуться в ЦСКА? Насколько я знаю, нет. Разговоров никаких нет по этому поводу. Он сказал, что Европа — его приоритет. Не знаю, как там агент работает. Но сам Федя хочет в Европе остаться», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Чалов с 2016 года выступал за основную команду ЦСКА, а летом 2024-го перешел в ПАОК. На счету 27-летнего россиянина 8 голов и 8 результативных передач в 57 матчах за греческую команду во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.

Игорь Акинфеев
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
  • ЗГ из БАНИ

    Стата нынче у Феди даже не для Казахстана,либо прибавит,причем сильно,либо адьёс еуропа....

    14.11.2025

  • Ратель

    Мышка плакала и кололась, но продолжала грызть кактус. Жаль, что гробовщик Реала похоронил следом и свою карьеру.

    14.11.2025

  • руслан магомедов

    Кто мог взять чалого в Европу, оно только в ПАОКе пригодилось. И, зачем оно в ЦСКА?????

    14.11.2025

  • fell62

    В Ростов поедет , какие нах Европы))))

    14.11.2025

  • совва

    Он уже не уровень ЦСКА)

    14.11.2025

  • knight templar

    Европа его приоритет? Так он даже в колхозном ПАОКе нормально не забивает. Какая еще Европа, разьве что полупрофессиональный чемпионат кипра

    14.11.2025

    • Аршавин об изменении лимита на легионеров: «Впоследствии все откатится назад. Но мы сделаем вывод о потере времени»

