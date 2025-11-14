Футбол
Сегодня, 14:00

Аршавин об изменении лимита на легионеров: «Впоследствии все откатится назад. Но мы сделаем вывод о потере времени»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил, каким будет российский футбол через несколько лет.

«Мы работали во всех условиях. Впоследствии все откатится назад, переформируется. Просто потом сделаем вывод о потере времени», — сказал Аршавин «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

Андрей Аршавин.
Андрей Аршавин
Футбол
