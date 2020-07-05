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Канделаки поздравила «Зенит» с чемпионством

5 июля 2020, 22:34
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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала чемпионство «Зенита» в Тинькофф РПЛ.

— Примерно раз в год мне выпадает удовольствие быть женой самого счастливого футбольного болельщика страны, — написала Канделаки в Telegram-канале. — Означает это только одно: «Зенит» — чемпион! И большей драматургии, чем в сегодняшнем матче с «Краснодаром», сложно даже пожелать.

Тот случай, когда поздравление Дзюбе, Азмуну, Оздоеву и всем остальным футболистам питерской команды максимально уместно.

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