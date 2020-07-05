Канделаки поздравила «Зенит» с чемпионством
5 июля 2020, 22:34
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала чемпионство «Зенита» в Тинькофф РПЛ.
— Примерно раз в год мне выпадает удовольствие быть женой самого счастливого футбольного болельщика страны, — написала Канделаки в Telegram-канале. — Означает это только одно: «Зенит» — чемпион! И большей драматургии, чем в сегодняшнем матче с «Краснодаром», сложно даже пожелать.
Тот случай, когда поздравление Дзюбе, Азмуну, Оздоеву и всем остальным футболистам питерской команды максимально уместно.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...