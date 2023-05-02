Канчельскис заявил, что игра Малкома сопоставима с уровнем игроков «Арсенала»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на новость об интересе «Арсенала» к нападающему «Зенита» Малкому.

«Я думаю, переход Малкома возможен, и он вполне может подойти «Арсеналу». Главное, чтобы это был конкретный интерес, а не пустые разговоры. Команда очень молодая, он, наверняка, станет игроком стартового состава. «Арсенал» — это шаг вперед. Думаю, он все понимает, и эта мысль его мотивирует. Его уровень сопоставим с уровнем игроков «Арсенала», проблем у него быть не должно. К тому же, его опыт, безусловно, пригодится команде, он будет помогать молодежи», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Ранее журналист Педру Алмейда сообщил, что летом Малком может перейти в лондонский клуб. Однако агент футболиста в интервью «СЭ» опроверг эту информацию.

В текущем сезоне РПЛ Малком принял участие в 25 матчах, в которых отметился 22 голами и 7 результативными передачами.