Шпрыгин — о смерти Малосолова: «Это большая утрата для фанатского движения»

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью журналиста и известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова.

«Это большая утрата для фанатского движения. Предварительно прощание с ним пройдет в субботу», — сказал Шпрыгин «СЭ».

С 2005 по 2010 год Малосолов возглавлял пресс-службу РФС. В 2007 году совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков.