Канчельскис: «Глушенков уже не уедет в европейский клуб, он выбрал комфорт»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе Максима Глушенкова в «Зенит».

«Глушенков может стать основным игроком «Зенита». Ему это по силам. Если будет показывать такой же футбол, как в прошлом году, то место в старте ему гарантировано. Другое дело, что тут еще надо пройти адаптацию, приспособиться к южноамериканскому коллективу. Поэтому заиграть может не сразу. Шансы Глушенкова уехать из «Зенита» в Европу? Думаю, он уже не уедет в европейский клуб, выбрал комфорт. Но имеет на это полное право», — сказал Канчельскис «РБ Спорт».

24-летний футболист стал лучшим ассистентом в сезоне РПЛ-2023/2024. Глушенков подписал контракт с «Зенитом» на четыре года с возможностью преодоления еще на сезон.