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Экс-нападающий «Краснодара» Сабуа: «С Мусаевым клуб может наконец-то взять чемпионство»

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Нападающий «Урарту» Леон Сабуа, ранее выступавший за «Краснодар» поделился мнением о перспективах главного тренера «быков» Мурада Мусаева.

— Раз так решили, значит, на то была причина. Мусаев — мой первый тренер. Я очень рад, что именно он возглавил команду после Ивича. Может, концовка не была идеальной, но думаю, что Мусаев — тренер, который нужен «Краснодару». Я смотрел на команду при Ивиче со стороны, но не знаю, как обстояли дела внутри.

Когда Мусаев тренировал команду в предыдущий заход, все видели, что он отличный специалист. Он вывел команду в Лигу чемпионов. Думаю, с Мусаевым клуб может наконец-то взять чемпионство. Главное, чтобы игроки доверяли тренерскому штабу и выкладывались по полной. Он умеет ставить игру и настраивать команду на важные матчи, — сказал Сабуа.

В марте 2024 года Ивича в «Краснодаре» заменил Мурад Мусаев. По итогам минувшего сезона РПЛ команда заняла второе место в турнирной таблице.

Источник: Metaratings.ru
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Мурад Мусаев
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