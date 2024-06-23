«Краснодар» осенью проведет матч против ФК «10»
Директор медиафутбольного клуба «10» Александр Чирин ответил на вопрос «СЭ» о возможном матче против «Краснодара».
«Известна ли предположительная дата? Да, но, наверное, мы сделаем это анонсом на своих порталах. Это будет в июле? Нет, это будет осенью», — сказал Чирин «СЭ».
Ранее президент ФК «10» Азамат Мусагалиев сообщил о планах провести матч против «Краснодара». Черно-зеленые по итогам сезона-2023/24 заняли второе место в чемпионате России.
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|Динамо
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|Локомотив
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5
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10
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11
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12
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13
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
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|19.07
|00:00
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