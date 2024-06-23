«Краснодар» осенью проведет матч против ФК «10»

Директор медиафутбольного клуба «10» Александр Чирин ответил на вопрос «СЭ» о возможном матче против «Краснодара».

«Известна ли предположительная дата? Да, но, наверное, мы сделаем это анонсом на своих порталах. Это будет в июле? Нет, это будет осенью», — сказал Чирин «СЭ».

Ранее президент ФК «10» Азамат Мусагалиев сообщил о планах провести матч против «Краснодара». Черно-зеленые по итогам сезона-2023/24 заняли второе место в чемпионате России.