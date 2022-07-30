Канчельскис считает, что пятое место будет неплохим результатом для «Сочи»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Сочи» над «Ахматом» (2:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Нобоа вышел в старте и забил два мяча. Думаю, что это тот игрок, который способен делать разницу. Надо радоваться, что такие футболисты остаются в РПЛ. Думаю, что в этом сезоне «Сочи» не займет второе место. Считаю, что в этом сезоне они займут четвертое-пятое место. И это будет неплохим результатом для «Сочи», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Сочи» набрал 6 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. В следующем туре южане 7 августа сыграют на своем поле против «Нижнего Новгорода».