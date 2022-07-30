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Клаудиньо — о разгроме «Локомотива»: «Мячи стали залетать в ворота, на кураже забили столько»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:0).

— Как вы технически принимали решение в моменте, по итогам которого отличились забитым мячом?

— Была прекрасная атака — Малком разогнал ее, я присоединился, поддержал. Пас чуть-чуть мне за спину ушел, но мне хватило координации, чтобы его остановить, обработать и точно пробить. Счастлив, что смог своим голом помочь команде набрать очки.

— Что так изменилось во втором тайме, что у «Зенита» прямо все полетело в ворота «Локомотива»?

— И в первом тайме у нас было достаточно моментов, могли забивать один-два, а может и большее количество мячей. Но и вратарь хорошо играл, и у нас не совсем все получалось. В перерыве внимательно выслушали главного тренера — и во втором тайме сделали все, что он просил. Мячи стали залетать в ворота, на кураже забили столько. Очень счастливы и рады.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-30-klaudino-v-pereryve-vnimatelno-vyslushali-glavnogo-trenera-i-vo-vtorom-tayme-sdelali-vse-chto-on-pro.htm

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Клаудиньо
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
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 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
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