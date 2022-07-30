Клаудиньо — о разгроме «Локомотива»: «Мячи стали залетать в ворота, на кураже забили столько»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:0).

— Как вы технически принимали решение в моменте, по итогам которого отличились забитым мячом?

— Была прекрасная атака — Малком разогнал ее, я присоединился, поддержал. Пас чуть-чуть мне за спину ушел, но мне хватило координации, чтобы его остановить, обработать и точно пробить. Счастлив, что смог своим голом помочь команде набрать очки.

— Что так изменилось во втором тайме, что у «Зенита» прямо все полетело в ворота «Локомотива»?

— И в первом тайме у нас было достаточно моментов, могли забивать один-два, а может и большее количество мячей. Но и вратарь хорошо играл, и у нас не совсем все получалось. В перерыве внимательно выслушали главного тренера — и во втором тайме сделали все, что он просил. Мячи стали залетать в ворота, на кураже забили столько. Очень счастливы и рады.