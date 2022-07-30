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Рубашко — о победе над «Ахматом»: «Это было тяжело. Слава богу, «Сочи» забрал три очка»

Антон Иванов
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу команды над «Ахматом» (2:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Это была тяжелая игра, — сказал Рубашко «СЭ». — В моменте с отменой гола в ворота «Ахмата» слишком долго смотрели повторы. Отмена таких красивых голов тяжело воспринимается. И не понятно был ли там вообще офсайд, в этом основной вопрос. Нам звонили многие люди и говорили, что вне игры не было. Слава богу, что мы победили. Самым важным было добыть три очка дома. Доволен ли я игрой команды? Очень рад за ребят, они хотели сегодня победить. Всегда есть к чему стремиться. Это новый сезон — новая мотивация. Думаю, что у нас все будет нормально».

«Сочи» набрал 6 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.
В следующем туре южане 7 июля сыграют на своем поле против «Нижнего Новгорода».

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
РПЛ
ФК Сочи
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
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