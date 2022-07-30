Рубашко — о победе над «Ахматом»: «Это было тяжело. Слава богу, «Сочи» забрал три очка»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу команды над «Ахматом» (2:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Это была тяжелая игра, — сказал Рубашко «СЭ». — В моменте с отменой гола в ворота «Ахмата» слишком долго смотрели повторы. Отмена таких красивых голов тяжело воспринимается. И не понятно был ли там вообще офсайд, в этом основной вопрос. Нам звонили многие люди и говорили, что вне игры не было. Слава богу, что мы победили. Самым важным было добыть три очка дома. Доволен ли я игрой команды? Очень рад за ребят, они хотели сегодня победить. Всегда есть к чему стремиться. Это новый сезон — новая мотивация. Думаю, что у нас все будет нормально».

«Сочи» набрал 6 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.

В следующем туре южане 7 июля сыграют на своем поле против «Нижнего Новгорода».