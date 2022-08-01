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Леонченко: «Переход Бека-Бека в «Ниццу» говорит о состоятельности философии «Локомотива»

Леонченко оценил трансфер Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что думает о трансфере полузащитника Алексиса Бека-Беки.

«Трансфер Бека-Бека — иллюстрация той работы, которая за небольшое время уже была проведена в клубе. Это подтверждение того, что выбранное нами направление, та философия, о которой мы рассказывали, состоятельна и может приносить результат вне зависимости от внешних обстоятельств. Безусловно, эта работа еще не окончена: клуб продолжает развиваться по разным направлениям. Для любой большой работы требуется время, но приятно, что мы уже видим положительные изменения», — цитирует Леонченко ТАСС.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, сумма сделки составила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонуса при выполнении различных условий. В случае последующей продажи 21-летнего полузащитника из Ниццы «Локомотив» получит выплату в размере 5 процентов.

За «Локомотив» французский игрок выступал с августа 2021 года, провел 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Ницца
Алексис Бека-Бека
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