Леонченко: «Переход Бека-Бека в «Ниццу» говорит о состоятельности философии «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что думает о трансфере полузащитника Алексиса Бека-Беки.

«Трансфер Бека-Бека — иллюстрация той работы, которая за небольшое время уже была проведена в клубе. Это подтверждение того, что выбранное нами направление, та философия, о которой мы рассказывали, состоятельна и может приносить результат вне зависимости от внешних обстоятельств. Безусловно, эта работа еще не окончена: клуб продолжает развиваться по разным направлениям. Для любой большой работы требуется время, но приятно, что мы уже видим положительные изменения», — цитирует Леонченко ТАСС.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, сумма сделки составила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонуса при выполнении различных условий. В случае последующей продажи 21-летнего полузащитника из Ниццы «Локомотив» получит выплату в размере 5 процентов.

За «Локомотив» французский игрок выступал с августа 2021 года, провел 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.