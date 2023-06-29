Канчельскис: «Мой любимый «Спартак» всегда будет третьим или четвертым, а за «Зенитом» забетонировано чемпионство»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» не поднимется выше третьего места в ближайшие сезоны.
«Считаю, за «Зенитом» забетонировано чемпионство в следующем сезоне. Если бы я был их президентом, поставил задачу — оформить десять чемпионств подряд — это выполнимо. Обойти «Спартак», у которых 9 триумфов подряд, — цель Санкт-Петербурга. Мой любимый «Спартак» всегда будет четвертым или третьим — без вопросов, пока будет продолжаться гегемония команды Семака», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.
По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.
Первый тур нового сезона РПЛ пройдет с 21 по 23 июля. Красно-белые сыграют с «Оренбургом», а сине-бело-голубые встретятся с «Пари НН».
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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