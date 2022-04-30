Канчельскис назвал сходства «Спартака» с «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

«Спартак» играет дома. Думаю, он победит. Но любая команда, которая играет против «Спартака», делает это с удвоенной мотивацией. Кто бы ни победил «Спартак», это всегда остается в памяти. Это большой раздражитель для любой команды, в том числе и для самарской. Когда я играл в «Манчестер Юнайтед», он тоже был большим раздражителем для всех. Когда кто-то выигрывал, записывали диски и кассеты с видеоматериалами. То же самое будет, если «Крылья Советов» обыграют «Спартак». «Спартак» — команда номер один", — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Игра состоится в воскресенье, 1 мая, в 14.00 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».