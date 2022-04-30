Баринов: «Если «Локомотив» отберет очки у «Зенита», то это будет чудом»

Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов считает невысокими шансы железнодорожников уйти от поражения в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Если «Локомотив» отберет у «Зенита» очки, то это можно воспринимать как чудо. У «Локомотива» свои задачи? Нет. Какие у «Локомотива» задачи? Думаю, что «Локомотив» не отберет. Само собой, «Зенит» — однозначный фаворит. Но все может быть. Может, и повезет», — приводит «Чемпионат» слова Баринова.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 апреля. Начало игры — в 19.30 (мск).