Камоцци заявил, что Дзюба точно поможет «Локомотиву»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота «Ростова».

«Дзюба все еще большой игрок для РПЛ. В матче против «Ростова» он еще раз всем это продемонстрировал. Уверен, он точно поможет «Локомотиву», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт до конца текущего сезона. В матче 18-го тура чемпионата России, который прошел 4 марта, он забил 3 мяча в ворота «Ростова (3:1).