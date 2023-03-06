В «Динамо» рассказали, что находятся в контакте с Моро

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что московский клуб находится в контакте с хорватским полузащитником Николой Моро, на данный момент на правах аренды выступающим за итальянскую «Болонью».

«Начинала ли «Болонья» зимой переговоры по поводу выкупа Николы Моро? Мы в контакте с игроком и с клубом. Опция у них на лето. Поэтому посмотрим. Детали контракта не буду раскрывать», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

24-летний Моро выступает за «Болонью» с августа 2022 года. Всего за итальянскую команду он провел 14 матчей и отдал 2 результативные передачи.